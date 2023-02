"Borghi e sentieri dei Sibillini" Il territorio in un videogioco

Presentato ad Amandola il progetto "Borghi e sentieri dei Sibillini", un videogioco che racconterà il territorio, coordinato dallo spin off maceratese Play Marche srl e dall’istituto Omnicomprensivo Amandola, in collaborazione con l’Università di Macerata e vari partner aziendali. Finanziato con il bando per le scuole "Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione", sarà realizzato dagli alunni di Amandola e Comunanza. "I progetti che puntano a valorizzare il territorio – ha spiegato il prof Roberto Perna – devono basarsi su un’approfondita conoscenza delle caratteristiche che lo rendono unico". "L’idea nasce dalla consapevolezza che veicolare dei contenuti con il gioco stimola l’interesse e la creatività", spiega la professoressa Rita di Persio, dirigente dell’istituto di Amandola. "Il progetto è rivolto agli studenti dei territori montani e nasce – dichiara Michele Spagnuolo, amministratore delegato di Play Marche – dalla volontà di rendere fruibile la scoperta del territorio". "Abbiamo deciso che il protagonista sarà il Guerrin Meschino. Per giungere alla grotta della fata Sibilla, incontrerà diversi ostacoli e racconterà il territorio" conclude Norma Bellini, referente del progetto.