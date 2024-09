Borghi in jazz, il concerto finale con Valori e la Colours Orchestra atteso domani al teatro Vaccaj

Considerate le previsioni meteo di domani, il concerto finale di Borghi in jazz festival si farà al teatro Vaccaj di Tolentino. Il gran finale sarà con Linda Valori e la prestigiosa Colours Jazz Orchestra diretta da Massimo Morganti: la big band accompagnerà la cantante dalla voce unica in "Borderline Romance". "Canzoni e musiche tra la dimensione evanescente tipica del sogno e quella della realtà. Borderline Romance parla di quei territori musicali e sentimenti al limite – spiega Tolentino Jazz, che organizza la kermesse –. Più di tutto mi ricordo il futuro" diceva Salvador Dalì, perché tutti noi foraggiamo pensieri avveniristici; l’ unica cosa che ci auguriamo è di vedervi li , voi nostri compagni di viaggio, un viaggio fatto di tanti luoghi, tante emozioni, tanti ricordi e tanti progetti futuri. La Jazz Colours Orchestra e Linda Valori (ambedue vantano curricula straordinari) si incontreranno su di una carrozza che si trasformerà in una navicella spaziale. Non si può mancare". Consigliata la prenotazione ai numeri: 330280437, 0733-972937 (10.30 – 13, 16.30 – 19). Info alla Pro Loco Tct in piazza Mauruzi. "Borghi in Jazz", alla quarta edizione, è stato promosso dall’unione montana Monti Azzurri e organizzato dall’associazione Tolentino Jazz.