"Borgo dei borghi 2023", si vota Tra i candidati c’è Esanatoglia

Avranno inizio domenica le votazioni per la decima edizione della manifestazione Il Borgo dei Borghi 2023 con la finale che andrà in onda su Rai Tre nella serata di Pasqua, domenica 9 aprile, durante uno speciale del programma televisivo Alle falde del Kilimangiaro, condotto da Camila Raznovich. A rappresentare le Marche in questa tradizionale sfida tra venti regioni sarà proprio Esanatoglia, caratteristico centro appenninico incastonato tra i verdi monti, ben tenuto e curato, che ha saputo mantenere nei secoli la sua fisionomia medievale, con peculiarità come l’Eremo di San Cataldo, che a molti turisti ricorda le suggestioni dei monasteri delle Meteore in Grecia. Molto soddisfatto di questa candidatura è ovviamente apparso il sindaco Luigi Nazzareno Bartocci, che già alcuni mesi fa ci aveva annunciato come "questa amministrazione comunale stia puntando molto sulla cultura, perché seppur non sia un tema che porti riscontri immediati in termini economici o elettorali, qualifica una comunità e nel tempo produce frutti". Per votare basterà farlo a partire dalle 17.15 di domenica tramite il sito https:www.rai.itborgodeiborghi e si potrà continuare a dare un solo voto giornaliero fino alle 23.59 del 26 marzo 2023. Votare è importante! Vincere dipende solo da noi!", ha chiosato il sindaco Bartocci.

Matteo Parrini