Borgo dei Borghi, amaro in bocca: Esanatoglia è solo quindicesima

Ha lasciato con l’amaro in bocca un po’ tutti e non solo ad Esanatoglia, la quindicesima posizione conquistata per la decima edizione del Borgo dei Borghi, trasmissione condotta da Camilla Raznovich e andata in onda domenica sera su Rai Tre. Come già molti avevano fatto notare all’inizio del concorso, Esanatoglia, che rappresentava le Marche, avrebbe meritato più spazio anche per evidenziare alcune bellezze messe poco in risalto nel corso del servizio, a cominciare dall’eremo di San Cataldo, a picco sulla montagna soprastante o altre realtà nascoste tra le viuzze del borgo medievale. "Certamente speravamo in qualcosa in più – ha sommessamente confessato il sindaco Luigi Nazzareno Bartocci, battutosi per sostenere la candidatura –, ma comunque è stata una importante vetrina per noi e per il territorio limitrofo. Ringraziamo la redazione di Rai Tre, i conduttori ed i giornalisti del Kilimangiaro, il club dei Borghi più Belli d’Italia e quello dei Borghi delle Marche, i nostri cittadini e i vari testimonial apparsi in tivù, gli uffici comunali interessati e quanti hanno dato supporto con la testimonianza e con il voto. Siamo parte della grande famiglia dei Borghi più Belli d’Italia e questo rappresenta un orgoglio, ma soprattutto un percorso continuo nel miglioramento della conoscenza dei nostri luoghi, dell’accoglienza nel rispetto della nostra peculiare biodiversità e nella promozione della nostra cultura identitaria, nella cura e rispetto dei nostri luoghi, nelle buone pratiche: un impegno anche futuro per tutti noi". Ha vinto la competizione Ronciglione, comune laziale in provincia di Viterbo.

Matteo Parrini