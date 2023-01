"Borgo dei Borghi", la sfida prende il via

Esanatoglia sarà il centro che quest’anno rappresenterà le Marche nella consueta sfida per il titolo "Il Borgo dei Borghi 2023", l’iniziativa tra i Borghi più belli d’Italia che si svolge ogni anno in collaborazione con la trasmissione Alle falde del Kilimangiaro. Esanatoglia sarà presentata oggi a partire dalle 17.15 su Rai Tre all’interno del programma. "Siamo orgogliosi della scelta – ha detto il sindaco a Luigi Nazzareno Bartocci – dopo la presentazione dei 20 borghi partecipanti, inizieranno le votazioni, che coinvolgeranno il pubblico. Spero che in tanti sostengano Esanatoglia e quindi le Marche".