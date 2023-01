"Borgo Ficana e Helvia Ricina i nostri pregi"

"Il 2022 è stato il primo anno in cui abbiamo iniziato a lavorare in modo pieno alle varie progettualità e le percentuali di aumento di presenze ai musei e agli spettacoli ci confermano un costante trend di crescita, come quello di raccolta fondi per le sponsorizzazioni e Art bonus, nonostante la congiuntura economica e le problematiche legate alla pandemia e guerra". A sottolinearlo è l’assessore alla Cultura, Katiuscia Cassetta, di recente finita nuovamente nell’occhio del ciclone dopo che Pierfrancesco Castiglioni, responsabile di Fratelli d’Italia a Macerata, ha chiesto al sindaco Parcaroli un cambio delle deleghe, in particolare quella alla Cultura in capo appunto alla Cassetta, ’accusandola’ di scarsa condivisione con gli altri. Già a settembre c’era stata maretta in maggioranza, dopo che Cassetta era finita nel mirino di Claudio Carbonari (Lega), Paolo Renna (FdI) e lo stesso Castiglioni: lei aveva presentato le dimissioni al sindaco Sandro Parcaroli, che le aveva respinte riconfermandole piena fiducia.

Ora, oltre a fare il punto su quanto realizzato, che è stato il frutto, spiega, di un lavoro costante, l’assessore alla Cultura accende i fari su quanto messo in cantiere per il 2023: "Se ci sono le giuste progettualità, i privati rispondono e collaborano con slancio e soddisfazione, come hanno dimostrato con la mostra del Crivelli – fa notare Cassetta -. Un anno intenso in cui alle tante attività ordinarie si sono aggiunte le basi per progetti futuri come il Pnrr. Per cui alle tante mostre, concerti, spettacoli, laboratori che hanno garantito una programmazione e offerta costante durante tutto l’anno e diffusa in tutti i contenitori culturali, sono state poste le basi per uno studio e approfondimento delle necessità future dello sviluppo stesso della città". Diverse le novità: "È di questi giorni la notizia che Borgo Ficana ha avuto l’assegnazione dei fondi regionali come ecomuseo, poi sul sito archeologico di Helvia Ricina stiamo programmando specifici interventi grazie a nuovi fondi europei. Per il fondo Tucci e gli orientalisti maceratesi stiamo valutando collaborazioni direttamente con il Ministero, oltre alla normale programmazione in collaborazione con la Regione Marche e gli sponsor privati".

Altra importante novità, "le opere delle Vergini saranno presto presentate nel nuovo allestimento a Palazzo Buonaccorsi - annuncia l’assessore Cassetta - ed entro l’anno partiranno i cantieri di Palazzo Buonaccorsi, torre civica, biblioteca e Sferisterio. Un lavoro di squadra tra assessori, uffici cultura e uffici tecnici, tra esperti, appassionati, sponsor e mecenati di cui è ricca la nostra città. Tutti accomunati da un grande amore per Macerata, una città che ha solo bisogno di riscoprirsi, di prendere coscienza delle sue enormi potenzialità e superare le piccole visioni provinciali".

Chiara Gabrielli