Borgo magico: artisti di strada, giocolieri, birra e buon cibo

Al via la terza edizione di ‘Borgo magico’, una serata di intrattenimento ed animazione nel centro della città alta. Artisti di strada, giocolieri e spettacoli itineranti si intervalleranno oggi, tra le ore 20 e le 24, in un appuntamento organizzato dalla Pro loco di Civitanova alta e dal Comune, con il patrocinio del Consiglio regionale e il contributo dei supermercati Tigre, che avrà luogo tra piazzale Corridoni, via Roma, Piazza della libertà e via Duca D’Aosta. "Abbiamo coinvolto le varie attività del centro – spiega il presidente della Pro loco, Aldo Foresi - che si organizzeranno con gli stand gastronomici e anche noi saremo presenti con un nostro stand, al piazzale della Tranvia". Tra le varie esibizioni, ecco ‘Space now’ e ‘Mr. Dudi’, a cura di ‘Spettacoli eventi’. Per l’occasione saranno a disposizione dei bus navetta che partiranno dai parcheggi dell’Itc Corridoni e dal convento dei Frati cappuccini. Non é una serata solo per bambini ma per tutti quelli che vogliono stupirsi, che amano il buon cibo e la birra artigianale, ma anche passeggiare e divertirsi".

Francesco Rossetti