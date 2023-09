Borgo marinaro, allarme criminalità: "Ora più telecamere e vigilanza"

"Furti e atti vandalici, residenti e commercianti del borgo marinaro sono preoccupati. Solo con maggiori controlli ed una stretta collaborazione con l’Amministrazione si può arginare questa situazione". Debora Pennesi, presidente di ‘Centriamo’, la sigla che riunisce gli esercenti del centro, parla in seguito al furto verificatosi ai danni del negozio d’abbigliamento ‘Land art’ di via Duca degli Abruzzi, accaduto sabato notte con danni ingenti alla stessa attività. "Esprimo la mia piena solidarietà al collega – dice – . Dispiace ancor di più perché il fatto si é verificato a poche ore di distanza da una nostra riunione in cui erano emersi tutti i problemi di quella zona". Non c’é solo il furto, infatti. Da qualche anno, il borgo marinaro convive con problemi legati a vandalismo ed intemperanze da parte di giovanissimi, che spesso rappresentano un incubo per chi abita o lavora in zona. Circa due anni fa, i residenti esasperati avevano organizzato una raccolta di firme e nel tempo diversi sono stati i commercianti che su queste colonne hanno raccontato i propri disagi. Per un po’, la situazione sembravi essersi calmata ma "adesso si é tornati ai livelli di prima, se non peggio", spiega Pennesi passando in rassegna gli episodi più recenti.

"Ad una pizzeria è stato preso di mira lo scooter per le consegne – rivela – . Situazioni del genere sono un continuo: i ragazzini danneggiano le auto parcheggiate, suonano i campanelli e il loro ultimo gioco stupido consiste nello spargere sulle porte delle abitazioni la cioccolata calda acquistata nei vicini distributori, con il risultato che i condomini trovano le maniglie sporche ed appiccicate".

La presidente dei commercianti fa sapere di averne parlato con l’assessore al decoro urbano Giuseppe Cognigni: "In un incontro con l’assessore abbiamo avuto garanzie di incremento di telecamere e vigilanza. C’è stata molta disponibilità da parte sua. Ora, speriamo che queste misure vengano adottate al più presto, insieme al restyling delle vie e ad un miglioramento dell’illuminazione. Oltre ad una maggiore sorveglianza – conclude – , chiediamo di essere sempre coinvolti nelle decisioni che riguardano il centro".