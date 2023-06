Borgo marinaro, cambia la viabilità per alcune iniziative

CIVITANOVA

Fino al 15 settembre cambia la viabilità nel borgo marinaro. Le modifiche sono state introdotte per consentire lo svolgimento di iniziative promosse questa estate dai commercianti dell’associazione Centriamo, in particolare nelle serate di mercoledì 5, 12, 19 e 26 luglio e del 2, 9 e 16 agosto. Queste le principali novità: fino al 15 settembre dalle ore 20 fino a mezzanotte divieto di sosta con rimozione e divieto di transito per tutti i veicoli in via Conchiglia (tratto compreso tra via Trento e il vialetto nord di piazza XX Settembre) e in piazza Conchiglia; dalle 20 all’1.30 del giorno successivo, divieto di transito disposto per tutti i veicoli in via Gorizia (tratto compreso tra vicolo Nettuno e il vialetto nord di piazza XX Settembre) e in vicolo Nettuno (tratto compreso tra via Pola e via Gorizia). Invece, nelle giornate di mercoledì 5, 12, 19 e 26 luglio e del 2, 9, 16 agosto, dalle ore 20 e fino alla mezzanotte, istituito il divieto di sosta con rimozione e il divieto di transito in corso Dalmazia su ambo i lati (tratto compreso tra via Duca degli Abruzzi e il vialetto nord della piazza), in via Trento (nel tratto compreso tra corso Umberto I e viale Matteotti), in piazza Ramovecchi, lungo il violetto nord della piazza, in via Duca degli Abruzzi su ambo i lati della strada. I divieti non valgono per i mezzi del soccorso e delle forze dell’ordine.