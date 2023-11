Borgo Marinaro, segnaletica nel mirino: "Eccessiva e impatta molto di più"

Crescono pali nel borgo marinaro che fanno pendant col vicino albero di acciaio in piazza Conchiglia. La segnaletica, installata dal Comune per rinverdire i divieti di transito fioriti in mezzo al vicolo Marte – destinati a biciclette e scooter visto che lì le macchine non entrano) – con un effetto più impattante rispetto alla situazione precedente, è diventata bersaglio di ironia social. Chi commenta che "da più parti, visto il considerevole numero di pali, stanno suggerendo di organizzare corsi di lap dance" chi propone "uno slalom gigante, ci manca solo la neve" e chi rilancia per organizzare "il pali…o de citanò". Intanto stanno per essere installati altri cartelli nei luoghi in cui sono posizionate le telecamere del sistema comunale di videosorveglianza. Il Comune ne ha ordinati 31 per un spesa di 7.150 euro. Compariranno a Porta Marina, incrocio del Pincio, strada del cimitero, rotatorie S. Marone, ex Pellegrini, corso Umberto, Ss16, rotonde A14 e Ss77, lungomare sud, centro e nord, parcheggio Cecchetti, piazza XX Settembre, via Leonardo da Vinci, via del Molino, via Einaudi, via Saragat, stazione ferroviaria, piazza Don Minzoni, via Marconi, incrocio S. M. Apparente, terminal bus via Matteotti, parcheggio palazzetto Eurosuole.