Borgo marinaro sotto osservazione: "Pronti a riqualificare tutta la zona"

"Sul borgo marinaro c’è un dialogo quotidiano con Prefetto e Questura e proprio giovedì scorso abbiamo fatto un comitato. Le soluzioni? Controlli, videosorveglianza e riqualificazione della zona". È quanto afferma il sindaco di Civitanova, Fabrizio Ciarapica, in merito alla situazione di alcune vie del centro interessate dalle scorribande di giovanissimi, fenomeno per il quale si era espressa su queste colonne la presidente dei commercianti Debora Pennesi, facendosi portavoce dei disagi di colleghi e residenti.

"Da un paio di settimane – afferma il primo cittadino –, la situazione è migliorata e ho ricevuto messaggi positivi da parte dei cittadini". Ciarapica spiega di aver svolto "sopralluoghi" insieme con l’assessore al decoro Giuseppe Cognigni e che "sono stati predisposti due servizi: uno con la polizia locale e l’altro di interforce, coordinato dalla Questura". Proprio quest’ultima operazione "è stata condotta con l’ausilio di un cane antidroga, tanto che nella settimana scorsa un ragazzo è stato portato via – fa sapere –. Si tratta di quattordicenni o quindicenni, per l’80% provenienti da altri comuni. Bene che scelgano Civitanova, purché rispettino le regole".

Una possibile soluzione potrebbe essere "il ricorso al decreto Caivano", provvedimento del Governo che estende il Daspo urbano ai maggiori di quattordici anni. Quanto alla polizia locale, "il servizio notturno, di venerdì e sabato, è attivo ormai da un mese – chiarisce Ciarapica – , con cinque agenti su due volanti impegnati fino all’una". I negozianti, in una nota, sollecitavano l’amministrazione a portare avanti interventi annunciati nel corso di alcuni incontri "posizioneremo – assicura – altre sette o otto telecamere in via della Nave, via Carena e via Conchiglia".

Infine, l’idea di "pavimentare anche la parte sud di via Nave, i bivacchi – dichiara il sindaco – avvengono tra i muretti e le auto. Toglierete i parcheggi? Stiamo valutando, ma ovunque si ragiona per ridurre le vetture in centro". In passato, palazzo Sforza aveva tentato di arginare le intemperanze giovanili con alcune ordinanze, "ora vorremmo evitarle, limitano la libertà", conclude il sindaco.