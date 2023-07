"Borgo Rancia, 36 famiglie morose Una cosa inspiegabile, mi fa male"

"Se non ci si attiva per riscuotere le rate dovute dagli assegnatari morosi, si creeranno seri problemi per chi lì dentro paga regolarmente". L’ex amministratore di condominio, il geometra Piernicola Bonanni, interviene sulla questione di Borgo Rancia, l’edificio con 46 appartamenti dove alloggiano i terremotati, a Tolentino. "Leggere che gran parte delle famiglie non paga le rate condominiali mi fa male – prosegue –, soprattutto perché io questo condominio l’ho costituito, ho instaurato un rapporto di amicizia con tante persone e non mi spiego come siamo passati da 56 nuclei non paganti (ed erano casi cronici già quando c’ero io) a ben 36. Chiedo all’assessore Flavia Giombetti, dato che non mi risulta esserci stata un’assemblea a tale scopo, come mai non sia stato fatto approvare il bilancio di spesa per l’anno in corso come impone la legge. Non mi risulta che il Comune abbia fatto i decreti ingiuntivi per le riscossioni dovute; questo mi fa pensare che forse si voglia far passare quella struttura come una bomba sociale piena di problemi per continuare a considerare un errore la scelta fatta dalla precedente giunta. L’amministrazione, a mio parere, dovrebbe riuscire a gestire ed interloquire con tutte le fasce della popolazione e dovrebbe dimostrare di risolvere i problemi e non di ingigantirli puntando il dito o facendo paragoni tipo Hotel House, addirittura scegliendo lo stesso amministratore di condominio di quella struttura quasi come a voler dimostrare che le due realtà possano essere paragonate. Mi sento di intervenire in primo luogo per ridare dignità a tutte quelle famiglie che risiedono nel condominio Borgo Rancia".

Il geometra Bonanni evidenzia poi un altro aspetto: "Sollecito l’amministrazione Sclavi a iniziare a pagare i compensi arretrati, compreso il mio onorario, perché ho svolto seriamente e diligentemente il mio lavoro nel periodo in cui sono stato in carica e pertanto devo essere trattato al pari di tutti gli altri cittadini e professionisti".

Lucia Gentili