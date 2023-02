Affidato a Tolentino il servizio di manutenzione del verde a Borgo Rancia, l’edificio in contrada Rancia con 46 appartamenti dove alloggiano i terremotati. "Il fine che si intende perseguire è garantire il decoro e la sicurezza per gli abitanti del condominio" spiega l’ente. Si occuperà di eseguire i lavori l’operatore economico Tromby garden, tolentinate. Il personale dipendente del Comune non è infatti in grado di ottemperare a tutte le manutenzioni da effettuare stante la diminuzione delle unità operative. È stata impegnata la somma complessiva di 700 euro (iva inclusa) nel bilancio corrente, in corso di approvazione.