Borgo Rancia, l’amministratore avrà un ufficio sul posto

"L’intento è creare un anello di congiunzione con i residenti di Borgo Rancia: ho predisposto un ufficio per l’amministratore di condominio, che settimanalmente sarà a disposizione per chi che ne avesse bisogno, cercando di risolvere le problematiche sul posto". È la novità annunciata dall’assessore alla ricostruzione di Tolentino Flavia Giombetti per l’edificio in contrada Rancia con 46 appartamenti dove alloggiano i terremotati. A gennaio c’è stato il passaggio di consegne al nuovo amministratore. "La scelta è ricaduta su un avvocato che ha competenza amministrativa e legale nella gestione di condomini multietnici – spiega Giombetti –. Questa settimana abbiamo preso contezza della situazione contabile che il nuovo amministratore ci ha esposto e che purtroppo resta gravemente in passivo a causa delle spese di conduzione. Sarò presente per vedere l’evolversi della situazione. Inoltre sto controllando la legittimità dell’assegnazione degli appartamenti".