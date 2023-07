"Borgo Rancia, nessuno dà colpe ai residenti"

"Il bilancio è stato approvato dal proprietario dell’immobile, come prevede la legge: il Comune di Tolentino, in qualità di unico proprietario, è anche l’unico ad aver titolo a prendere questa decisione". La giunta Sclavi risponde all’ex amministratore di condominio, il geometra Piernicola Bonanni, su Borgo Rancia, l’edificio con 46 appartamenti dove alloggiano famiglie terremotate. Il geometra ha sollecitato il Comune a pagare i compensi arretrati, compreso il proprio onorario. "Non risultano agli atti la sua nomina e il relativo impegno di spesa, senza i quali è impossibile per un ente pubblico procedere al pagamento senza incorrere in un abuso – prosegue l’amministrazione comunale –. A distanza di un anno, non si è ancora capito chi e quando abbia proceduto alla nomina. Nessuno ha la minima intenzione di fare dei residenti di Borgo Rancia un capro espiatorio o addossare loro colpe che sono solo ed esclusivamente della vecchia amministrazione. Rimaniamo basiti per le parole rivolte all’attuale amministratrice del complesso, professionista seria e stimata con un lungo curriculum, con un compenso decisamente inferiore a quello del precedente amministratore. Ci chiediamo come mai, se nel periodo in cui Bonanni ha amministrato la struttura i pagamenti degli inquilini erano regolari, a pochi mesi dal nostro insediamento siamo stati costretti ad anticipare circa 7.000 euro per evitare il distacco delle utenze che, essendo legate a un unico contatore, non permettono il distacco dei soli morosi". L’attuale amministrazione ricorda infine di aver creato un ufficio a Borgo Rancia (recuperando materiale abbandonato nei magazzini comunali) dove vengono puntualmente ricevuti gli inquilini. "A ciò si aggiungono i sopralluoghi da parte dei tecnici e dell’assessore Flavia Giombetti con per affrontare le varie problematiche (sfalcio erba e manutenzione verde, problemi con abitanti limitrofi, fermata autobus, rifiutI) – conclude –. E, settimanalmente, chi ha bisogno può essere ricevuto, chiedere incontri, scrivere all’assessore".