Borgo Rancia, scontro sul post-sisma: "Alloggi ancora da terminare"

"La scelta di non fare le casette rivendicata con livore dalla consigliera Silvia Luconi è a dir poco fuori luogo, visto che a sette anni dal sisma gli appartamenti sostitutivi delle Sae non sono ancora terminati". Inizia così la replica dell’assessore alla ricostruzione Flavia Giombetti all’ex vicesindaco e attuale capogruppo della minoranza Tolentino nel Cuore, sulla situazione di Borgo Rancia. "Sono sorpresa – prosegue Giombetti – di come mai Luconi abbia rotto il silenzio su un argomento che è l’esempio lampante della mala gestione del post-sisma della precedente amministrazione: la scelta di non costruire le casette ha riversato sui cittadini, probabilmente per generazioni, i costi di gestione e manutenzione delle strutture (a discapito di altre iniziative), mettendo gli assegnatari in difficoltà a causa delle spese condominiali elevate. La Luconi è a conoscenza del fatto che nelle Sae queste spese i terremotati non le avrebbero sostenute? La consigliera si chiede poi dove sia finito il campetto per i ragazzi. Eppure dovrebbe ricordare che la giunta di cui faceva parte, con la delibera numero 24 del 4 febbraio 2022, ha approvato la perizia di variante 2 dove non veniva minimamente citato il campetto, né era presente sul progetto preliminare redatto per la sistemazione delle aree esterne. Un conto sono i disegni che si fanno vedere ai cittadini per propaganda, un altro sono i progetti reali di cui bisognerebbe assumersi la responsabilità. Infine, per tranquillizzarla, comunico che lo sfalcio dell’erba era in programma e che probabilmente per l’uscita dell’articolo sia già stato effettuato".

L’assessore ricorda poi che in un’assemblea i residenti sono stati informati delle spese condominiali e della "necessità di pagare puntualmente le quote per garantire una corretta gestione e manutenzione della struttura" e la manutenzione del verde è tra le spese a carico degli assegnatari.