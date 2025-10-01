Borgo Rancia, ultimatum agli inquilini morosi

Scatta l’ultimatum per i morosi di Borgo Rancia, a Tolentino. "Si informano gli assegnatari che hanno posizioni debitorie con il condominio di contrada Rancia o per canoni di occupazione non regolarizzati e che non hanno ancora concordato con il Comune piani di rientro, che dal 10 ottobre verranno sospesi i servizi di riscaldamento e acqua calda. Quanti non hanno ancora provveduto, sono invitati a contattare il settore patrimonio del Comune". Questo l’avviso comparso nei giorni scorsi sull’ingresso di Borgo Rancia, l’edificio con 46 appartamenti dove alloggiano altrettante famiglie di terremotati. Un aut aut del Comune che arriva dopo anni di morosità, tentativi di accordo e solleciti.

"Questo è valido solo per le famiglie che non hanno fatto piani di rientro e non hanno intenzione di pagare – precisa il sindaco Mauro Sclavi –. Siamo andati incontro alle varie esigenze prevedendo anche rateizzazioni, ma niente. E non è giusto che a rimetterci siano sempre i cittadini, perché ogni volta dobbiamo tamponare questa situazione con soldi pubblici". Diversi nel tempo, infatti, i prelievi dal fondo di riserva per saldare i conti.

All’inizio di agosto la giunta ha approvato un atto di indirizzo per affidare all’Erap di Macerata la gestione dei 46 appartamenti. "Si tratta di un passaggio significativo, poiché consente di affidare tale gestione a un ente strutturato e qualificato, non solo per la riscossione dei canoni, ma anche per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli alloggi" aveva spiegato il Comune. "La convenzione con l’Erap dovrebbe essere siglata entro ottobre" annuncia ora Sclavi. Nei mesi scorsi sono state notificate agli inquilini morosi le diffide formali con invito a sottoscrivere un piano di rientro. "In caso di mancato riscontro, si procederà con il distacco dell’alloggio dall’impianto centralizzato, sia per quanto riguarda l’acqua calda che il riscaldamento", aveva già anticipato l’amministrazione.