Borroni: bugie del Pd a Civitanova, maggioranza in prima linea contro la ludopatia

"Dagli esponenti del Pd locale il solito campionario di bugie, questa maggioranza è ferma nel contrastare i danni della ludopatia". Pierpaolo Borroni, consigliere regionale di FdI, è tra quelli che hanno approvato la riforma della legge 32017 sul contrasto al gioco d’azzardo. "Silenzi e Micucci - precisa - confermano tutto il loro pressapochismo. Sarebbe bastato informarsi per verificare il lavoro di questa maggioranza di centrodestra nel contrasto, netto, alla ludopatia". E cita il Piano Gap (Gioco d’azzardo patologico) "che approderà in Consiglio regionale il primo agosto e che mi vede come relatore di maggioranza. Il mio intervento nella seduta del 25 luglio, quando sono state approvate importanti modifiche alla norma in vigore, si è basato proprio sul Gap, dove è scritto come questa giunta abbia presente la piaga della ludopatia tanto da investire circa 5 milioni di euro per assistenza, prevenzione, informazione, educazione, contrasto e monitoraggio di questa problematica". Borroni specifica che si provvederà anche "a una maggiore regolamentazione del gioco online". "Al Pd - conclude - lasciamo le parole e i fallimenti di chi ha preferito approvare una legge nel 2017 rimasta inapplicata in tutte le Marche perché prevedeva la retroattività per tutte le attività". L’intervento di Silenzi e Micucci si era concentrato sulla critica a una riforma che a loro parere ha allentato le misure stringenti della legge del 2017, che venne votata all’unanimità in Regione, anche da Fratelli d’Italia.