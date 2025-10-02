Borroni con un piede nella giunta. E stasera resa dei conti sul Comune

Pierpaolo Borroni, il vero vincitore delle elezioni regionali a Civitanova, ora è un papabile assessore. Nonostante l’appoggio tiepido del suo partito ha raccolto 3.834 preferenze in provincia, piazzandosi dietro a Silvia Luconi ma battendo Mirco Braconi, candidato di Potenza Picena appoggiato da tutto l’apparato di Fratelli d’Italia, eppure non eletto. Una eventuale chiamata di Borroni nella giunta Acquaroli libererebbe lo scranno del consiglio regionale per Braconi, staffetta gradita al governatore. Una ipotesi per ora, ma con questo scenario e forte dei numeri usciti dalle urne Borroni ha chiesto e ottenuto la convocazione del direttivo di Civitanova questa sera alle 21.

Ci arriva con la grande legittimazione elettorale e con la prima dichiarazione post voto in cui ha chiarito che "gli elettori hanno detto forte e chiaro che Fratelli d’Italia a Civitanova è Pierpaolo Borroni". Focus, stasera, sul suo exploit, sul caso Francesco Caldaroni (candidato con una civica in polemica con il suo partito), sulla gestione e sulle gerarchie di FdI in città e anche sul cammino dell’amministrazione alla luce della bocciatura di Ciarapica nella corsa verso Ancona. Fratelli d’Italia non farà nulla, da qui alla fine del mandato amministrativo, per complicare la navigazione del sindaco. Invece, sul tavolo della coalizione, c’è il tema del tradimento elettorale, di fette della maggioranza - imputati soprattutto la civica Vince Civitanova e anche esponenti di Forza Italia - che avrebbero lavorato per Gianluca Pasqui, campione di preferenze per Forza Italia, portando in dote al camerte circa 400 preferenze a Civitanova, contribuendo alla conquista del seggio in consiglio regionale e condannando Ciarapica a restare a Palazzo Sforza. A caldo, nell’entourage del sindaco insieme alla delusione per l’esito elettorale è balenata anche la voglia di un rimpasto di giunta per chiedere la testa dell’assessore Roberta Belletti, di Vince Civitanova, e promuovere Silvia Squadroni, candidata con I Marchigiani per Acquaroli e che con le sue 316 preferenze su 521 voti ha trainato la lista intercettando un elettore su due. Rumors, ma dicono di un risentimento del sindaco per l’alleato Vince Civitanova che avrebbe però dalla sua l’ombrello di Pasqui come riparo da eventuali ghigliottine, per l’appoggio dato a lui e alla causa di Forza Italia. Quindi tutti insieme, non tanto appassionatamente, ma fino a fine mandato.

Lorena Cellini