Borroni prende il posto di Garbuglia in Consiglio comunale

Avvicendamento in Consiglio comunale a Montecosaro:

Francesca Borroni prende il posto del dimissionario Andrea Garbuglia. L’atto è stato ratificato nell’ultima riunione dell’assise, con lo stesso Garbuglia che per l’occasione è stato nominato tra i membri del nuovo Consiglio d’amministrazione della Casa di riposo Opera Pio Antonio Gatti e per incompatibilità tra i due ruoli ha dovuto lasciare la sala consiliare di palazzo Agostiniano. Ora il suo nome è in lizza per la presidenza della stessa struttura gestita dal Comune ma sarà il cd’a a decidere.

Le altre figure scelte per ricoprire l’incarico di consiglieri d’amministrazione della residenza per anziani sono Stefania Marignani, Claudia Marziali e Ornella Rotilio. Ma prima che entrino in carica, si dovrà procedere, per atto dovuto, con la verifica dell’eleggibilità. Borroni e Garbuglia sono membri della lista di maggioranza ‘Progetto comune’, di cui fanno parte il sindaco Reano Malaisi, la sua vice Lorella Cardinali, l’assessore all’urbanistica Filippo D’Alterio e vari consiglieri comunali.

Alle ultime elezioni, nel 2019, Andrea Garbuglia ottenne duecentodieci preferenze, mentre la Borroni ne raccolse ottantanove risultando prima tra i non eletti.

