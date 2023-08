Borroni: tre ospedali e tanti servizi territoriali

"Ha una sua sostenibilità economica, recepisce le falle messe in luce dalla pandemia, favorisce una sanità capillare avvicinando i servizi ai marchigiani a prescindere dal luogo di residenza, contribuirà a elevare la specializzazione del personale e delle strutture, decongestionando i pronto soccorso e proponendo un’integrazione più equilibrata con il privato". Pierpaolo Borroni, vice capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, elenca i meriti del piano sanitario. "La sanità privata, dilatata all’incredibile nella scorsa legislatura, deve essere ridimensionata ben sapendo che è utile, ma all’interesse generale e non facendo concorrenza al pubblico nelle assunzioni – prosegue Borroni -. Si punta sulla telemedicina e l’informatizzazione. Si affronta il nodo delle liste d’attesa, ereditato dal passato e acuito con la pandemia, e la carenza di personale. Infine, si affronta la mobilità passiva, altra gravosa eredità delle giunte di sinistra: 160 milioni di euro in uscita con 60 milioni di squilibrio rispetto alla mobilità attiva". Borroni conferma il sì alla nuova ala per l’ospedale di Civitanova di 4mila metri quadrati; per il nuovo ospedale di Macerata "si sta completando l’iter della progettazione e a breve partiranno i lavori, per concludersi nell’arco dell’amministrazione Parcaroli" assicura, garantendo anche "la rinascita per l’ospedale di Camerino. Ma in tutta la provincia sarà presente una sanità diffusa. No all’ospedale unico, in favore di un servizio sanitario capillare". "Il Pd che lascia l’aula consiliare conferma quanto ha fatto negli ultimi decenni al governo regionale: la strategia dell’abbandono – attacca invece la Lega -. Un atto che si inserisce in un anno record per la maggioranza regionale in cui abbiamo approvato la riorganizzazione dell’architettura sanitaria modificando la legge 13, licenziando il masterplan dell’edilizia sanitaria, aumentando le risorse per le borse di studio per i medici". Il gruppo della Lega formato dai consiglieri regionali Renzo Marinelli, Mirko Bilò, Monica Acciarri, Giorgio Cancellieri, Linda Elezi, Anna Menghi, Marco Marinangeli e Luca Serfilippi e dagli assessori Andrea Maria Antonini e Chiara Biondi, si dichiara più che soddisfatto e coglie l’occasione per criticare l’opposizione. "Ci hanno lasciato una sanità allo sbando. Passo dopo passo la Lega e la maggioranza la stanno cambiando nel rispetto del programma elettorale. Abbiamo messo in atto questi cambiamenti, ad esempio cancellando l’inefficiente Asur. Abbiamo pianificato la costruzione di tre nuovi ospedali, di nuove strutture per le emergenze, di case della comunità, di ospedali di comunità e di centri operativi territoriali. Abbiamo quasi quadruplicato, portandole a 155, le borse di studio per i medici di medicina generale. Con il piano sanitario diamo un’anima e un indirizzo di programmazione alla sanità regionale. Questa è la risposta organica alle necessità".

Paola Pagnanelli