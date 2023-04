Borsa di Milano, premiato Bartocci

È marchigiano il professionista dell’anno del "food". Daniele Bartocci è stato premiato giovedì, alla Borsa di Milano, tra le eccellenze italiane del 2023. Nella location di Palazzo Mezzanotte si è tenuta la cerimonia dei prestigiosi "Le Fonti Innovation&Leadership Awards 2023", uno dei più autorevoli riconoscimenti internazionali dell’eccellenza professionale e imprenditoriale. A rappresentare le Marche c’era proprio Daniele Bartocci, giornalista, volto tv e giudice del programma King of Pizza, che ha anche ricevuto il premio professionista dell’anno 2023 Food Business, Communication & Journalism. "Per la professionalità, la competenza, e la comunicazione di eccellenza. Per aver coltivato in modo eccellente il proprio talento e per essere uno dei giovani più promettenti dello scenario nazionale", si legge nella motivazione ufficiale. La premiazione è stata condotta da Manuela Donghi, Head of Channel e Valentina Buzzi, giornalista di Le Fonti Tv, l’emittente punto di riferimento nel panorama dell’informazione finanziaria, economica e giuridica. "Un premio che mi rende particolarmente felice – ha commentato Bartocci –. Un riconoscimento importante che fa seguito a vari premi food ricevuti come il premio Food&Travel Awards 2022 e la Top10 Bar Awards 2022".