Borsa di studio in ricordo di Pistilli all’istituto Bonifazi-Corridoni

Borsa di studio in memoria di Saba Pistilli (nella foto), la psico-pedagogista scomparsa a 57 anni nel febbraio del 2024, il Comune ha accolto la richiesta dell’Istituto di Istruzione superiore ‘Bonifazi-Corridoni’ di concessione di un contributo economico di 500 euro per l’organizzazione della cerimonia di consegna del riconoscimento, che si terrà il 10 ottobre nell’auditorium dell’Istituto. In occasione dell’evento è prevista anche una lezione formativa del dottor Alberto Pellai rivolta a studenti, famiglie e aperta all’intera città. La borsa di studio è stata istituita dalle famiglie Ricci-Pistilli in collaborazione con l’Iis Bonifazi-Corridoni di Civitanova e con il patrocinio del Comune di Civitanova. Un riconoscimento annuale al merito sociale e in memoria di Saba Pistilli, attraverso il conferimento di due borse di studio dell’importo di 500 euro ciascuna, destinate a premiare valori come l’altruismo, la solidarietà, l’inclusione, la tutela della diversità, la cittadinanza responsabile e attiva di studenti e studentesse iscritti alle classi dell’ultimo triennio del Bonfazi-Corridoni. Nelle motivazioni ufficiali "il riconoscimento di merito intende configurarsi come un premio all’eccellenza umana e valorizzare studentesse e studenti del Bonifazi-Corridoni che si siano distinti per comportamenti capaci di generare un impatto sociale positivo nel contesto scolastico e/o nella comunità locale di riferimento". Saba Pistilli aveva frequentato le Magistrali all’Istituto Stella Maris in via Vela, si era laureata in Scienze dell’educazione e svolgeva attività professionale nelle scuole.