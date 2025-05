Borsa di studio per la pianista. Cecilia Saya Moretti

Grandi soddisfazioni per Cecilia Saya Moretti, allieva della classe di pianoforte della scuola media Dante Alighieri (istituto comprensivo Don Bosco-Lucatelli), a Tolentino. La ragazza ha conquistato tre primi premi assoluti con 100/100, una borsa di studio di 150 euro e un primo premio con 98/100, rispettivamente ai concorsi di esecuzione musicale "Scuola in musica" (Verona), "Marco dall’Aquila" (L’Aquila), "Giovani in crescendo" (Pesaro) e "Paolo Ferro" (Scicli-Sicilia).

"Il suo successo è frutto di doti individuali supportate da uno studio continuo, da passione per il pianoforte, dalle strategie didattiche e dall’esperienza messa in campo dalla professoressa Kahoru Arima – spiegano dalla scuola - nonché dal sostegno della dirigente scolastica Mara Amico e di tutto l’indirizzo musicale del nostro istituto. Ascoltare Saya quando suona Schumann, Chopin, Prokofiev, lascia davvero senza parole".