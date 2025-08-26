Borse di studio agli ragazzi migliori

Mancano ormai pochi giorni alla chiusura del bando, la cui ultima data è venerdì 29 agosto, per le borse di studio 2025 promosso per il quarto anno consecutivo dalla Banca di credito cooperativo di Recanati e Colmurano. Un’iniziativa ormai consolidata che ogni anno premia il merito scolastico e accademico dei giovani soci e figli dei soci della Bcc di Recanati e Colmurano.

Con un plafond di 20mila euro messo a disposizione, l’obiettivo dell’iniziativa è quello di sostenere il percorso formativo delle nuove generazioni promuovendo contestualmente l’educazione al risparmio e alla previdenza sociale. Possono fare richiesta coloro che hanno conseguito nel 2025 la licenza di scuola secondaria di primo grado con votazione da 9 a 10 e lode, il diploma di scuola secondaria di secondo grado con votazione da 95 a 100 e lode, oppure nel corso dell’anno accademico 2023/2024 una laurea triennale, magistrale, specialistica o a ciclo unico con votazione da 108 a 110 e lode.

Il modulo di domanda è scaricabile dal sito www.recanati.bcc.it o disponibile in filiale e dovrà essere inviato esclusivamente via e-mail all’indirizzo eventi@recanati.bcc.it, con oggetto "Borse di studio 2025_Cognome Nome", allegando copia di un documento di identità valido e del titolo di studio, oppure la certificazione sostitutiva attestante la votazione e l’anno di conseguimento.

"Con questa iniziativa – sottolinea il presidente Gerardo Pizzirusso (foto) – la Bcc di Recanati e Colmurano rinnova il proprio impegno concreto verso il futuro del territorio e delle nuove generazioni, riconoscendo nella formazione una leva strategica e imprescindibile per lo sviluppo sostenibile e la crescita dell’intera comunità".