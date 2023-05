Borse di studio, bando del Comune

Come da normativa, anche a Tolentino è prevista la concessione di borse di studio agli studenti della scuola secondaria superiore per l’anno scolastico 202223 appartenenti a famiglie il cui indicatore economico equivalente (Isee), in corso di validità, non sia superiore ad 10.632,94 euro. Il modulo di richiesta è disponibile all’ufficio servizi sociali di piazzale Europa. Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 5 giugno (via pec a [email protected]; a mano in orario di apertura sportello o per raccomandata a Comune di Tolentino, Piazzale Europa 62029).