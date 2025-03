Borse di studio. Domande entro il 9 marzo

Gli studenti delle scuole superiori potranno presentare domanda al Comune di Porto Recanati per ottenere una borsa studio valevole per l’anno scolastico 2024/2025. È quanto ha fatto sapere l’ente, tramite un avviso pubblico. "I requisiti di accesso sono la residenza a Porto Recanati, l’iscrizione a una scuola superiore (statale o paritaria) e un Isee non superiore a 13.500 euro – si legge nell’atto del Comune –. Le domande devono essere presentate entro il 9 maggio, alle 13. Per presentare la richiesta bisognerà scaricare il modulo sul sito del Comune, oppure ritiralo all’ufficio Urp in corso Matteotti, al civico 230. Le domande dovranno essere inviate via pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.porto-recanati.mc.it, altrimenti si potranno consegnare a mano direttamente nell’ufficio protocollo". Per altre informazioni o per maggiori dettagli, telefonare ai numeri 071-7599734 e 071-7599768.