Borse di studio Fondazione 150° Premiati gli alunni meritevoli

Gli studenti più meritevoli dell’anno scolastico 2020-2021 sono stati premiati dalla Fondazione 150° di Bper Banca. La cerimonia di consegna delle borse di studio si è tenuta nei giorni scorsi a Modena, al Bper Banca Forum. Dalla provincia, sono stati premiati Leonardo Polci dell’Iis Gentili di Sarnano e Alyssa Chenoa Cicconi del liceo classico Leopardi di Macerata con un assegno da 700 euro. Un riconoscimento di 500 euro è invece andato a Edoardo Sommariva, Ciro Scognamiglio, Fabrizio Salvucci dell’Iis Costanza Varano di Camerino, Matteo Ilari e Asia Di Fidio dell’Ipsia Corridoni di Corridonia, Irene Crocetti del liceo classico Leopardi di Macerata e Benedetta Bufalari dell’Iis Mattei di Recanati. Per Bper Banca sono intervenuti la presidente Flavia Mazzarella e il chief human resources officer Giuseppe Corni. Erano inoltre presenti Alessandra Camporota, prefetto di Modena, Maria Grazia Baracchi, assessore del Comune di Modena e Gianluca Marchi, pro rettore vicario dell’Università di Modena e Reggio Emilia. La fondazione quest’anno ha premiato 266 studenti provenienti da 42 province italiane: 85 di loro hanno ricevuto un assegno da 700 euro, altri 181 un assegno da 500 euro. Il premio, giunto alla 56esima edizione, è stato istituito nel 1967 in occasione del centenario della Banca popolare di Modena e portato avanti negli anni, anche dopo la celebrazione, nel 2017, del 150° anniversario della nascita della banca, diventata nel frattempo Bper Banca. "Bper Banca è sempre attenta a riconoscere il talento dei giovani – ha affermato la presidentessa Flavia Mazzarella nel corso della cerimionia –, perché vuole contribuire all’educazione delle nuove generazioni anche attraverso il sostegno al percorso scolastico e universitario per formare le persone e i professionisti di domani. Questo è un giorno speciale per noi e per questi studenti, perché vedono premiato il risultato del loro impegno e della competenza raggiunta: a loro vanno i nostri migliori complimenti e l’augurio di poter realizzare i propri sogni. La banca porta avanti ormai per tradizione numerosi progetti per valorizzare il talento giovanile, in particolare con iniziative didattiche e partnership con accademie, università e scuole. Una scelta voluta per offrire ai ragazzi maggiori opportunità in termini di istruzione, formazione e lavoro".