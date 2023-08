Borse di studio in Medicina: via alle domande

È operativa, la procedura informatizzata per presentare le domande di ammissione al corso di Medicina generale nelle Marche. A disposizione ci sono 155 borse di studio per il triennio di formazione 2023-2026. Le domande potranno essere inoltrate fino alle ore 12 del 7 settembre. Lo comunica il vicepresidente Filippo Saltamartini, assessore alla Sanità: "Con largo anticipo rispetto a quanto inizialmente comunicato, è possibile iscriversi al concorso per accedere a una delle professioni essenziali per rafforzare la Medicina territoriale. Dall’insediamento della Giunta Acquaroli, abbiamo progressivamente aumentato le borse, arrivando fino alle 155 attuali". Cento borse verranno finanziate direttamente dalla Regione, con 3,7 milioni di euro del proprio bilancio. Saranno invece 34 quelle sovvenzionate dal Fondo sanitario nazionale, destinate alla formazione specifica in Medicina generale, e 21 quelle sostenute con le risorse del Pnrr.