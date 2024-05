Borse di studio per formare i medici di base

La Regione Marche finanzia 156 borse di studio per la formazione di medici di Medicina Generale nel triennio 2024-2027. Lo prevede il bando di concorso per esami per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, approvato dalla giunta regionale.

Obiettivo, colmare la carenza di questi specialisti legata all’inadeguata programmazione passata, che non ha garantito il ricambio generazionale dei pensionamenti attesi.

Delle 156 borse di studio, 65 sono finanziate con risorse del Fondo sanitario nazionale destinato alla formazione specifica in medicina generale (gli oneri sono stimati in 818.301,90 euro per la prima, la seconda e la terza annualità del corso 2024-2027), le altre 91 con ulteriori risorse regionali (stimate per le tre annualità di corso in complessivi 3.902.643,29 euro).

Le borse di studio ammontano a 12.589,26 euro annui. L’assessorato regionale alla Sanità evidenzia l’importanza del finanziamento della formazione dei medici di medicina generale in un’ottica di rafforzamento del territorio: implementando il numero di questi specialisti, infatti, per i cittadini sarà più semplice poter scegliere un medico di medicina generale vicino a casa. Inoltre, si riducono i rischi per la salute specie per i pazienti anziani e fragili, legati alla carenza di queste figure, fondamentali anche per alleviare la pressione e gli accessi impropri ai Pronto soccorso.

La Regione Marche per agevolare la presentazione e la gestione delle domande ha sviluppato una proceduta informatizzata. Sono stati definiti, quali sedi formative del corso, cinque poli formativi che si trovano nelle Aziende Sanitarie Territoriali di Macerata, ma anche Pesaro, Ancona, Fermo e Ascoli Piceno e a cui i medici vengono affidati per la formazione.