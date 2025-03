Borse di studio per le superiori

Pubblicato sul sito del Comune l’avviso per le borse di studio per l’anno scolastico 2024/2025, riservate agli studenti delle secondarie di secondo grado residenti a Recanati. La scadenza è fissata al 30 aprile prossimo e possono partecipare gli studenti che hanno un Ise, riferito alla situazione economica familiare, non superiore a 13.500 euro. I contributi saranno concessi a partire dalla graduatoria predisposta dalla Regione, fino a esaurimento delle risorse assegnate. La domanda va compilata sulla base del modulo scaricabile nella sezione "servizi sociali" del sito del Comune. Per chiarimenti è possibile contattare l’ufficio servizi sociali allo 071/7587205.