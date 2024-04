Borse di studio per le superiori. Domande entro il 24 maggio

"Da lunedì è possibile presentare domanda di accesso alle borse di studio Miur, per l’anno scolastico 2023/2024, a favore degli studenti delle scuole superiori, statali o paritarie". Lo rende noto il sindaco di Porto Recanati, Andrea Michelini, tramite un avviso pubblico diffuso sulla sua pagina istituzionale Facebook". "Sarà ammesso al beneficio lo studente maggiorenne oppure il genitore, o chi rappresenta il minore appartenente a famiglie residenti nel Comune di Porto Recanati – continua il primo cittadino –, il cui indicatore Isee in corso di validità non sia superiore a 10.632,94 euro. La domanda dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello scaricabile sul sito (www.comune.porto-recanati.mc.it), o reperibile all’ufficio Urp. Tutte le domande dovranno pervenire al Comune, direttamente all’ufficio Protocollo o via e-mail (protocollo@comune.porto-recanati.mc.it), dall’8 aprile al 24 maggio, entro le 13". Alla richiesta dovranno essere allegati la copia della dichiarazione Isee in corso di validità, e poi la copia di un documento di identità di chi sottoscrive la domanda. Per info071.7599734 e 071.7599768.