Borse di studio per universitari palestinesi

C’è anche l’università di Camerino tra i 35 atenei che hanno realizzato il grande progetto nazionale coordinato dalla Conferenza dei rettori delle università italiane. Si tratta di 97 borse di studio messe a disposizione dalle università italiane per studentesse e studenti residenti nei territori palestinesi, interessati a frequentare un intero ciclo di studi universitari (laurea triennale, laurea magistrale o laurea a ciclo unico) in Italia.

Unicam è uno degli atenei che hanno aderito al progetto e metterà a disposizione due borse di studio del valore di 7mila euro ciascuna; sono destinate a due studenti residenti nei territori palestinesi che si iscriveranno a un corso di studio Unicam per l’anno accademico 2025-26, a esclusione dei corsi a ciclo unico e della triennale in inglese in Biosciences and biotechnology. L’iniziativa, che si chiama Iupals Italian Universities for Palestinian Students, è ideata dalla Crui e realizzata in collaborazione con il ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il ministero dell’università e della ricerca e il consolato generale d’Italia a Gerusalemme.

"Iupals" si inserisce nel quadro degli impegni presi dal sistema universitario italiano a seguito dell’assemblea della Crui del maggio 2024; in quell’occasione, rettrici e rettori ribadirono l’urgenza di raggiungere una pace stabile in Medio Oriente e sottolinearono il ruolo cruciale delle università nel promuovere l’apertura, il dialogo, l’approfondimento e la ricerca di soluzioni per una convivenza pacifica.