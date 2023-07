Borse di Studio, prorogato al 28 agosto il termine di presentazione delle domande

Prorogato dalla Regione al 28 agosto il termine di presentazione delle domande per la formazione degli elenchi dei potenziali aventi diritto ad accedere alle borse di studio del Ministero dell’istruzione per l’anno scolastico 20222023. Sono rivolte a studenti delle scuole secondarie di secondo grado, statali o paritarie. Saranno ammessi studenti maggiorenni o, diversamente, il genitore o chi rappresenta il minore appartenente a famiglie residenti nel Comune di Civitanova e il cui Isee in corso di validità non sia superiore ad 10.632,94 euro. Le domande, formulate sulla modulistica disponibile in Comune o scaricabile dal sito web istituzionale (www.comune.civitanova.mc.it), dovranno essere inoltrate a [email protected]’ oppure ‘[email protected]’ entro e il 28 agosto (ore 13). Le istanze pervenute fuori termine eo incomplete saranno escluse dal beneficio. Per chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi a Pedro Tartufoli ([email protected] , 0733.822241) o a Paolo Manuel Russo ([email protected], 0733.822259).