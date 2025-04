Borse di studio, pubblicato il bando

Pubblicato dal Comune di Montefano il bando per ottenere le borse di studio per gli studenti della scuola secondaria superiore di secondo grado statali e paritarie appartenenti a famiglie meno abbienti (limite Isee 13.500 euro) che saranno erogate direttamente dallo Stato agli aventi diritto con bonifici di Poste Italiane. Le domande, da redigere nell’apposito modello prestampato disponibile in Comune o scaricabile dal sito internet dell’ente, vanno presentate con il modello Isee allegato entro il martedì 15 Maggio. Per informazioni 0733.852930.