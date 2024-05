Borse di studio, scadono le domande

C’è tempo fino alle 13 del 31 maggio per presentare la domanda per l’assegnazione di borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie degli studenti che frequentano le medie, per l’anno scolastico 2023/2024. Possono presentare domanda i genitori o gli altri soggetti che rappresentano il minore, ovvero lo stesso studente se maggiorenne, residenti nel Comune di Macerata, che appartengano a famiglie il cui Isee 2024 sia inferiore o uguale a 10.632,94 euro. Il modulo di domanda, scaricabile dal sito www.comune.macerata.it, compilato e firmato, deve essere inviato a ufficioscuola@comune.macerata.it oppure consegnato all’ufficio Scuola piazza Vittorio Veneto, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13. Per eventuali appuntamenti in orario pomeridiano, contattare l’ufficio Scuola tramite mail o allo 0733.256453/534.