Borse e vestiti nel mirino dei ladri: svaligiate cinque auto in città

Topi d’auto in azione, lo scorso weekend, a Porto Recanati. In totale sono cinque i colpi messo a segno dai balordi, che hanno rubato borse, soldi e persino indumenti come magliette e mutande. Tra i veicoli finiti nel mirino, c’è la Fiat Qubo di un uomo di 59 anni, residente in città. Lui aveva infatti lasciato la propria auto in un parcheggio vicino a via Pacinotti. Ma quando verso sera è tornato a riprendere la macchina, si è accorto che all’interno del mezzo era sparito uno zaino, nel quale aveva messo un piccolo cambio di vestiti e dei documenti, visto che l’uomo va spesso in moto. Inoltre, una particolarità notata dal 59enne è che la Fiat Qubo non presentava nessun segno di effrazione. Perciò, è molto probabile che il veicolo sia stato aperto con un telecomando clonato. Fatto sta che il portorecanatese, appena ha realizzato il furto subito, ha fatto il giro della zona. E così, a distanza di non troppi metri, ha trovato buttati per terra parte degli indumenti che erano stati trafugati dalla sua auto. Però, all’appello, mancavano stranamente due t-shirt e altrettante mutande. Il 59enne, poco dopo, si è recato alla caserma dei carabinieri di Porto Recanati, dove ha sporto denuncia contro ignoti.

E c’è dell’altro, perché nello stesso giorno sono avvenuti altri quarto furto in città, sempre ai danni di auto lasciate in sosta per strada e poi depredate da ignoti. In un caso, è stata aperta anche la macchina di una donna, dalla quale i malviventi hanno arraffato un borsello con dentro soldi e carte.

Giorgio Giannaccini