Borse lavoro: ben 700 domande

Sono state oltre 700 le domande di partecipazione alle borse lavoro per la prima "finestra", aperta dal 2 giugno al 31 luglio, in risposta all’avviso pubblico della Regione. Una misura prevista dal Programma del Fondo sociale europeo +, che mette sul piatto 13,4 milioni di euro per il triennio 2023-2024-2025. Molto soddisfatto l’assessore regionale al Lavoro e alla Formazione professionale, Stefano Aguzzi (foto), che ha evidenziato come già a partire dal 1 novembre 2023 ci sarà l’avvio effettivo delle prime borse lavoro. A beneficiare delle borse lavoro sono disoccupati, tra 18 e 65 anni, iscritti e presi in carico dai Centri per l’impiego, residenti nelle Marche, che hanno assolto all’obbligo formativo, a rischio di inattività e disoccupazione di lunga durata, non percettori di ammortizzatori quali Naspi e Dis-coll. Ciascun partecipante sarà impegnato nello svolgimento di un progetto formativo "on the job", della durata di otto mesi, in un’impresa o datore di lavoro privato che opera nel territorio marchigiano. Il destinatario assegnatario della borsa lavoro maturerà il diritto a percepire una indennità mensile di 800 euro nei limiti di un importo complessivo erogabile non superiore a 6.400 euro per ciascun soggetto. Aspetto rilevante è la possibilità che i soggetti ospitanti o altri datori di lavoro privati possano, nella fase successiva allo svolgimento della borsa, fruire di un contributo per l’assunzione del borsista, a tempo indeterminato o determinato, pari rispettivamente a 10mila e 5mila euro. Nel 2024 è prevista l’apertura di altre due finestre di partecipazione. Un’azione definita "strategica", che presuppone una programmazione per individuare gli strumenti per mantenere vivo e competitivo il mercato del lavoro locale ed esercitare, attraverso i Centri per l’impiego, un ruolo determinante e significativo nell’attività diretta a sostenere i disoccupati e a far fronte al disallineamento fra la domandaofferta di lavoro.