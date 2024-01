Borse lavoro per i disoccupati

È stata aperta la prima finestra del 2024 relativa al bando per l’assegnazione di borse lavoro con risorse dal PR Marche Fse+ 2021 -2027, pubblicato lo scorso anno con validità triennale, con una dotazione complessiva di 13,4 milioni di euro. Per quest’anno le risorse finanziarie disponibili sono di 5,7 milioni, ripartiti in due finestre: la prima, appena avviata, con una dotazione di 3,7 milioni, con scadenza per la presentazione delle domande il 7 marzo 2024; la seconda, con una dotazione di 2 milioni, sarà aperta dal 1° settembre al 31 ottobre. Questi i requisiti per presentare la domanda: essere residenti nelle Marche, avere un’età compresa tra i 18 e 65 anni, aver assolto e/o essere prosciolto dall’obbligo formativo, essere nella condizione di disoccupazione ed aver sottoscritto un Patto di Servizio per il lavoro con uno dei Centri per l’Impiego delle Marche; non aver presentato domanda di ammortizzatore sociale e/o non esserne percettore, non aver svolto negli ultimi 24 mesi uno o più interventi di borsa lavoro - borsa ricerca- tirocinio extracurriculare finanziati con risorse della programmazione Por Marche Fse 2014/2020. La borsa lavoro avrà una durata di otto mesi, con un orario settimanale di presenza del borsista non inferiore a 28 ore, né superiore a 32 ore. Ad ogni borsista verrà erogata una indennità di partecipazione di 6.400 euro. La domanda di Borsa di lavoro deve essere compilata e inviata esclusivamente attraverso il sistema informativo "Siform 2", al quale si accede all’indirizzo internet: https://siform2.regione.marche.it. "Lo scopo – spiega l’assessore regionale al Lavoro, Stefano Aguzzi (foto) – è offrire ai disoccupati una misura di politica attiva che si concretizza in un percorso di formazione per migliorare le condizioni di accesso al mercato del lavoro".