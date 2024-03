Attivati dalla Regione i bandi "Borse Ricerca" e "Start&Innova Giovani", finanziati grazie alle risorse del Fse+ Marche. L’obiettivo è creare un’occupazione di qualità ad alto valore aggiunto, puntando su competenze, conoscenze, ricerca e innovazione. "Grazie a questi due avvisi la Regione Marche intende creare opportunità di occupazione rivolte ai giovani laureati e anche laureandi supportando le loro idee imprenditoriali, partendo dalle competenze scientifiche e tecnologiche acquisite nel percorso universitario, dando centralità alla ricerca, alla sperimentazione e all’innovazione", afferma l’assessore regionale alle Politiche del lavoro e alla formazione, Stefano Aguzzi. La durata della borsa è di 12 mesi con un’indennità di 12mila euro. Lo stanziamento complessivo relativo all’avviso "Borse Ricerca" è di 8 milioni di euro. Il Bando "Start&Innova Giovani", del valore complessivo di 5 milioni di euro per le annualità 2023-2024, sostiene i giovani laureati e laureandi disoccupati under 36 in un percorso di auto-impiego e auto-imprenditorialità negli ambiti della strategia regionale di specializzazione intelligente (casa e arredo e ambienti di vita, engineering e meccanica, prodotti e servizi per la cultura e l’educazione, economia dei servizi e del turismo, sistema moda e persona, sistema agroalimentare, prodotti e servizi per la salute) attraverso l’erogazione di un’agevolazione per la creazione di start up innovative, anche provenienti dal mondo della ricerca (spin off universitari). Per ciascuna start-up/spin off è previsto un solo finanziamento a fondo perduto di 40mila euro.