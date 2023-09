Borzacchiello all’arena Gigli

Va in scena oggi alle 21.30 all’arena Gigli di Porto Recanati lo spettacolo "Forse sei (già) felice e non lo sai", ideato e interpretato da Paolo Borzacchiello, scrittore, consulente e imprenditore. Si tratterà di un viaggio emozionante attraverso i meandri della mente umana, alla riscoperta della felicità. Con la sua ironia, Borzacchiello inviterà il pubblico a riflettere sul proprio percorso di vita e con un approccio realistico e sostenibile, guiderà gli spettatori verso il superamento delle proprie sfide quotidiane. Borzacchiello è il co-creatore di HCE (Human Connections Engineering). Biglietti in vendita sul circuito TicketOne. Info: 3880543554 o [email protected].