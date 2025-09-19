Boschi e Serracchiani a Tolentino: "Ricci ha a cuore questa regione. Non deve curarsi dei sondaggi"

Le deputate Debora Serracchiani (Pd) e Maria Elena Boschi (Italia Viva) sono approdate a Tolentino ieri per tirare la volata al candidato governatore Matteo Ricci. Piena piazza Mauruzi. Pochi minuti prima che iniziasse il comizio, il consigliere regionale Romano Carancini (in campo per il bis) ha accusato un lieve malore ed è stato portato via in ambulanza. "Un leone", l’ha definito Ricci. "Si sta tanto impegnando e speriamo riprenda presto la campagna elettorale", ha aggiunto l’ex presidente del Friuli Venezia Giulia. Alla fine, la squadra ha detto che stava meglio.

"Torno volentieri a Tolentino", ha esordito la Serracchiani. "È Giorgia Meloni a fare la campagna elettorale di Acquaroli, ma poi se ne sta a Roma e guarda i vostri problemi da lontano – ha proseguito entrando subito nel vivo, rivolgendosi alla platea –. Addirittura mette anche la sua faccia nei manifesti. Ho governato anche io una Regione e so cosa significa sanità pubblica: il tempo fa la differenza tra salute e malattia. Da quando governano loro, aspettate di più o di meno per fare un esame, un intervento, per avere una risposta? Per un cambiamento vero bisogna votare Ricci, un presidente che ha a cuore le Marche e non ha bisogno di nessuno da Roma che gli dica come governare".

Al candidato ha consigliato di non guardare i sondaggi ("Io ero indietro di otto punti e sono stata eletta"), ma le persone, per convincerle a recarsi alle urne. "Matteo è un bravissimo politico e un ottimo amministratore – ha dichiarato la Boschi –. Può rimettere le Marche al centro, ha una lista forte. Non bisogna accontentarsi dell’ordinaria amministrazione: l’attuale governo regionale si regge sui miliardi del Recovery Fund". Ha evidenziato la necessità di attrarre investimenti e risorse, anche alla luce dei dazi di Trump. "Meloni ha parlato di Zes se vince Acquaroli: altro che più Marche…più marchette! Non hanno basato la campagna elettorale sulle proposte per i prossimi cinque anni, ma sul vittimismo, sul fatto di essere vittime degli attacchi d’odio della sinistra. Ma hanno sbagliato regione".

Così l’ex ministro ha ricordato il caso Traini. "Vogliamo che le Marche siano una comunità accogliente e solidale – ha aggiunto -, per questo sosteniamo Ricci". L’aspirante governatore ha toccato tre macrotemi: sanità, economia e lavoro. "Basta andare a Roma a dire "Signor sì" – ha affermato -: bisogna battersi per prendere le risorse necessarie per la sanità del territorio. Il presidente uscente dice sempre che le colpe sono del passato, ma allora perché ha imbarcato Spacca che è stato protagonista della vita marchigiana degli ultimi venti anni?". Ricci propone uno psicologo di comunità e nelle scuole ("Siamo ultimi in Italia per investimenti sulla salute mentale"). "Stabiliremo il salario minimo regionale: almeno 9 euro l’ora", ha sottolineato.