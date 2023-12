Boschi urbani, la Regione stanzia 1,7 milioni di euro

Boschi urbani per migliorare il livello di qualità dell’aria nelle città. La Regione Marche stanzierà risorse 1,7 milioni di euro da ripartire in forma di contributo, a favore dei Comuni e Unioni dei Comuni. "Per poter intervenire in maniera efficace per il miglioramento della qualità dell’aria – dichiara l’assessore regionale all’Ambiente, Stefano Aguzzi – occorre mettere in atto interventi strutturali e permanenti, mediante l’adozione di nuove misure in ambito regionale. Nei maggiori agglomerati urbani delle Marche, dove si riscontrano criticità legate alla qualità dell’aria, i boschi urbani e periurbani assolvono alle molteplici funzioni di protezione e miglioramento della qualità dell’aria, oltre che di riqualificazione e valorizzazioni delle potenzialità ricreative". Previste due tipologie di intervento: piantagioni forestali permanenti di superficie non inferiore ai 2.000 metri quadrati e microforestazione urbana. "Quest’ultima – spiega Aguzzi – è stata inserita per consentire gli interventi anche nelle zone urbane a maggiore densità abitativa, in cui la disponibilità di aree di almeno 2.000 metri quadrati può rappresentare un fattore limitante". Potranno proporre progetti tutti i Comuni e Unione di Comuni marchigiani con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.