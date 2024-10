Bosco delle ZuccAmiche, un weekend di gioco dedicato ai più piccoli

Il borgo di Mogliano e il parco fluviale Santa Croce faranno da scenario a "Il bosco delle ZuccAmiche", organizzato dall’associazione Amici di Santa Croce e dalla Confraternita del Santissimo Sacramento, con il patrocinio del Comune. Sabato, nel piazzale San Michele, sarà la volta de "Le zuccAmiche di Otto"; domenica, dalle 10 alle 18, il parco fluviale Santa Croce si trasformerà nel bosco delle ZuccAmiche. Ad ogni tappa del percorso, i baby viaggiatori riceveranno un premio e assisteranno alla costruzione del regalo finale che porteranno a casa come ricordo dell’esperienza. Dalle 12 aprirà lo stand gastronomico con "La cucina di Otto ZuccOtto e Fiona". Alle 16.30 premiazione delle zucche decorate dai bimbi (consegnate il giorno precedente). Per l’intera giornata percorso a tema animato dagli Amici del Bosco, giochi artigianali in legno, truccabimbi e animazioni con il Mago Caucciù e il Nido d’Infanzia Bimboland. Ingresso gratuito.