Bosco urbano, affidati i lavori

Affidata dal Comune a una ditta di Recanati la realizzazione di un bosco urbano nella zona industriale di Santa Maria Apparente.

Il progetto è stato redatto dall’architetto Elisa Scalabroni, dipendente dell’ufficio tecnico comunale, e riguarda un’area di 8.100 metri quadrati. È finanziato da contributi regionali, appositamente stanziati per incentivare la creazione di aree verdi nell’ottica dell’abbattimento di anidride carbonica e di azioni mirate alla mitigazione dei cambiamenti climaticci. Costerà 205mila euro, con un co-finanziamento regionale del 10 per cento. A eseguire i lavori sarà dunque la ditta Alfredo Palmieri di Recanati che, rispetto all’importo a base d’asta (138mila euro) ha offerto un ribasso dell’8 per cento. Il bosco urbano sarà realizzato in via Enzo Ferrari, nella zona industriale Piane Chienti, una scelta che ha generato qualche polemica in città, vista la collocazione estremamente periferica e fuori dai percorsi normalmente frequentati dalle famiglie.

Tra le tipologie di alberi che saranno piantati ci sono olmi, pini, lecci, aceri, querce. La manutenzione sarà a carico della Regione per tre anni. Il bosco urbano avrebbe dovuto essere pronto entro la fine dell’anno, ma l’assegnazione dei lavori è stata fatta a fine dicembre.

l. c.