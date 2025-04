Bosso e Mazzariello al Persiani: "Il nostro omaggio a Pino Daniele"

Due musicisti del calibro di Fabrizio Bosso alla tromba e Julian Oliver Mazzariello al pianoforte sono gli ospiti delle due serate al teatro Persiani di Recanati, dove domani e dopodomani dalle 21 saranno presentati i sedici finalisti di Musicultura. Nei due giorni il palco sarà di Alessandra Nazzaro di Napoli; di Belly Button e il Coro Onda di Roma; di Distemah di Biella; di Elena Mil di Milano; di Frammenti di Treviso; di Ibisco di Bologna; di Kyoto di Bari; di Me e July di Benevento; di Moonari di Roma; di Abat-jour di Rieti; di Nakhash di Asti; di Nilo di Sassari; di Silvia Lovicario di Nuoro; di Simona Boo e Bimbi di Fumo di Napoli; di sonoalaska di Roma; di Ulula di Verona. I due concerti inizieranno alle 21 e potranno essere seguiti in videostreaming su Ranews.it e sui social e in diretta su Rai Radio 1. Condurranno le serate John Vignola, Marcella Sullo e Duccio Pasqua.

Bosso, cosa proporrete nelle due serate al Persiani?

"Qualcosa tratto dal nostro omaggio a Pino Daniele, qualche nostro brano originale oppure pescheremo dal grande repertorio".

Quale consiglio dà ai giovani autori Musicultura?

"L’importante è rimanere curiosi, cercare la propria strada. Ritengo che non ci si debba fossilizzare in una direzione sola e io ascolto diversi generi".

La sua formazione è classica, poi ci sono il jazz, l’elettronica, il pop: cosa le sta dando questo viaggio nella musica?

"Ho conosciuto non solo la musica classica, ma ho sempre macinato il pop, il cantautorato, la musica brasiliana e il jazz, genere nel quale mi sono specializzato perché mi ha stregato e perché posso metterci sempre qualcosa di mio".

Qual è l’eredità di Pino Daniele a cui lei e Mazzariello avete dedicato un omaggio?

"Canzoni straordinarie, mai banali e una forte connessione con il nostro mondo. È stato difficile selezionare i pezzi e quelli scelti sono diventati degli standard".

Sul palco tra lei e Mazzariello c’è un lavoro di squadra, come riuscite che lo strumento dell’uno non prevalga sull’altro?

"È una questione di equilibrio, di fiducia, di complicità per cui si suona l’uno per l’altro senza voler fare sentire quanto si è bravi".

Lei si diploma al Conservatorio a 15 anni, le sue aspirazioni di ragazzo sono state esaudite negli anni?

"In parte sì, con tutte le difficoltà di qualsiasi forma d’arte e di lavoro. Sento che sto facendo quanto avrei voluto fare da quando avevo sette anni, magari avrei potuto fare meglio alcune cose sia nella musica sia nella vita, però mi ritengo fortunato per avere realizzato un sogno".

Per lei il live a Recanati è un ritorno da queste parti.

"Vero, ricordo i concerti al Lauro Rossi di Macerata, i primi dischi prodotti da Paolo Piangiarelli. Ma nelle Marche ci sono tanti altri posti che conosco. Qui mi trovo bene e non solo per il fatto musicale, ma anche per l’atmosfera che si respira, e non è una sviolinata".