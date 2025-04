Bosso e Mazzariello incantano al Persiani

"Musicultura è una bellissima esperienza per i giovani artisti e il consiglio che possiamo dare ai ragazzi è quello di avere il coraggio di portare avanti le proprie idee e non mollare mai, senza pensare di dover piacere a tutti" Con queste parole Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello (nella foto con Ezio Nannipieri) hanno incantato giovedì sera il pubblico accorso al teatro Persiani di Recanati per ascoltare i primi 8 dei 16 finalisti di Musicultura 2025. Ieri sera si sono esibiti gli altri otto cantautori. A presentare l’evento anche il sindaco di Recanati Emanuele Pepa, che ha sottolineato il profondo legame fra la città e la kermesse canora: "Da qui sono partiti molti cantautori che hanno fatto la storia della musica italiana. Ringrazio pertanto Musicultura per l’opportunità che da ogni anno ai giovani talenti e per la visibilità mediatica che con la Rai e Radio 1 dà alla nostra città e al nostro territorio".

I 16 finalisti di Musicultura sono il frutto di una lunga selezione, iniziata nel novembre scorso con il vaglio delle 2.352 canzoni presentate dai 1.176 artisti iscritti al concorso e dell’ascolto dal vivo dei 60 artisti convocati alle Audizioni live di Macerata. Per il quinto anno consecutivo Banca Macerata è partner del Festival: "Condividiamo da sempre con Musicultura il valore dell’attenzione verso i giovani – ha detto Michela Sopranzi, vicepresidente di Banca Macerata – e siamo pronti a consegnare il Premio Banca Macerata di 20mila euro al vincitore assoluto di questa nuova e bella edizione".

I concerti live di Recanati verranno seguiti anche da un gruppo di detenuti della Casa di reclusione di Barcaglione di Ancona, coinvolti nella giuria speciale di Musicultura con un progetto di percorsi formativi e il premio "La casa in riva al mare": "Un progetto che entra dentro al penitenziario – ha spiegato l’avvocato Giancarlo Giulianelli, garante regionale dei diritti della persona – con percorsi formativi laboratoriali e la possibilità di premiare uno dei vincitori sul palco dello Sferisterio".