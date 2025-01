Spray e botte a un 14enne: “Aggredito nel cortile della scuola, non deve succedere mai più”

Macerata, 25 gennaio 2025 – “L’aggressione si è consumata non alla fermata dell’autobus, ma nel cortile interno all’Iis Mattei (di Recanati; ndr) e ad agire sono stati due ragazzi, uno dei quali ha un volto già visto per le vie di Porto Recanati. Alla fine mio figlio ha riportato 25 giorni di prognosi, tra le ferite rimediate a una mano e il bruciore agli occhi. Farò denuncia contro ignoti e anche nei confronti dell’istituto scolastico, perché ha responsabilità sull’accaduto. Una cosa del genere non doveva succedere”. È davvero arrabbiato il padre dello studente di 14 anni, con origini straniere, ma nato in Italia e residente a Porto Recanati, che giovedì verso le 13.40 è stato accerchiato da due giovanissimi nel cortile dell’Iis Mattei di Recanati.

Prima i due gli hanno spruzzato uno spray urticante sul viso, poi il minorenne è finito a terra ed è stato preso a pugni con violenza.

Come sta ora suo figlio?

“Dopo l’aggressione, l’ambulanza del 118 lo ha trasportato al pronto soccorso di Civitanova, dove è rimasto fino alle 20. Gli sono stati dati 18 giorni di prognosi per le ferite riportate alla mano sinistra e altri 7 giorni per i bruciori che ha agli occhi, 25 in totale. Oggi (ieri; ndr) è stato visitato da un oculista, che gli ha prescritto delle gocce per curare il gonfiore agli occhi causato dallo spray. Lui ha paura di tornare a scuola e di avere ripercussioni, infatti per adesso ho deciso di farlo restare a casa”.

Sporgerete denuncia dopo l’accaduto?

“Assolutamente sì: andremo dai carabinieri e la depositeremo sia nei confronti dei due ignoti che hanno agito sia verso l’istituto scolastico, in quanto mio figlio è stato malmenato nel cortile interno della scuola e non alla fermata dell’autobus. Ci sono testimoni e le telecamere di videosorveglianza che lo provano”.

Come sono andati i fatti?

“Mio figlio aveva un corso di recupero nel pomeriggio, ed era uscito dal plesso per andare a pranzo con dei compagni di classe. Mentre si trovava nel piazzale con il suo gruppetto, gli si è avvicinato un giovane che aveva uno scaldacollo in faccia e gli ha detto: “Vieni qua che ti devo parlare”. Subito dopo quel ragazzino, con la complicità di un altro ragazzo, ha usato lo spray urticante, centrando mio figlio sul viso. Così è caduto a terra e lo hanno preso a pugni. Allora sono intervenuti i suoi amici e quei due sono scappati. Dopo è arrivata una bidella che lo ha soccorso”.

Ma c’erano stati dei precedenti episodi di intimidazione a scuola?

“Una settimana fa un ragazzino extracomunitario, che vive all’Hotel House, ha minacciato mio figlio mentre camminava per strada, dicendogli che doveva consegnargli 20 euro, altrimenti gli avrebbe fatto fare una figuraccia davanti a tutto l’istituto scolastico. Non solo: mio figlio mi ha riferito che uno dei due aggressori ha una faccia già vista in giro, probabilmente proprio a Porto Recanati”.