Botte ai carabinieri per lo sfratto: condannata

Calci e pugni ai carabinieri, chiamati per eseguire lo sfratto dalla casa in cui abitava. Per questo è stata condanna Luana Cugnetto, 34enne laziale residente a Civitanova. Si tratta di un episodio avvenuto il 17 aprile del 2019. In casa della donna si era presentato l’ufficiale giudiziario, per notificarle lo sfratto. Ma lei l’aveva presa per il braccio e spinta fuori casa: non voleva saperne di andarsene. Così erano stati chiamati i carabinieri, ma anche i due militari avevano avuto qualche difficoltà nel far ragionare la 34enne, che li aveva aggrediti arrivando a prenderne uno per il collo. Alla fine, per renderla inoffensiva avevano dovuto ammanettarla e bloccarle i piedi. Così per lei era partita la denuncia per violenza e minaccia a pubblico ufficiale, e per lesioni, visto che i militari avevano avuto entrambi sei giorni di prognosi. In tribunale a Macerata, per lei l’altro giorno si è chiuso il processo. Dopo aver sentito i testimoni, e in particolare le versioni dell’ufficiale giudiziario e dei due carabinieri intervenuti, come chiesto dal pubblico ministero Francesca D’Arienzo, il giudice Domenico Potetti ha condannato la donna a dieci mesi di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale della pena; la donna però potrà non scontare la condanna solo a patto di svolgere un periodo di volontariato alla Croce Rossa, come proposto dal difensore, l’avvocato Vanni Vecchioli, in sostituzione del collega Tiziano Luzi. La donna aveva avuto diverse difficoltà di vario genere, che l’avevano portata a quelle condotte estreme per le quali aveva avuto anche un foglio di via da Civitanova.