Botte ai medici, il mondo alla rovescia

GiannangeliL’annuncio che verranno installate o potenziate le telecamere nei pronto soccorso degli ospedali di Civitanova e Macerata sono la testimonianza tangibile del fatto che viviamo sempre più in un mondo alla rovescia, dove le vittime diventano colpevoli, gli aggrediti sono identificati come aggressori, e al contrario i colpevoli fanno le vittime e i lupi si travestono da agnelli. Solo pensare al disgustoso tiro al medico e all’infermiere che ormai da tempo va avanti non soltanto dove il disagio sociale è più profondo, ma anche in quella che fu la tranquilla provincia, fa male alla salute, psichica e morale. Il personale sanitario incarna i temi universali della cura, dell’attenzione agli altri, soprattutto quando questi altri sono in una situazione di difficoltà e di fragilità, dovuta alle più diverse cause. Li immaginiamo, dottori e infermieri, come coloro che possono darci una risposta, dopo che gli abbiamo esposto i nostri problemi, i malesseri più o meno gravi, quello che non va nella nostra salute, che, alla fine della fiera, è il bene più prezioso che abbiamo, perché tutti gli altri beni hanno poco o nullo valore se stiamo male. Sono una sorta di supereroi ai quali consegnamo, nel senso letterale del termine, la nostra vita. Sì, nell’immaginario sono supereroi, anche se sono persone normali che hanno studiato e faticato per arrivare a prendersi la responsabilità della cura (parola usata per la seconda volta in questo pezzo, non a caso) degli altri. Però, per noi sono qualcosa di più, perché a loro, più che ad altri, ci affidiamo. Professionisti che hanno studiato sui testi e non si sono certo formati sui tasti, palestra tossica dove invece i leoni da schermo sanno tutto di tutto, screditando il lavoro degli altri. Una volta c’erano milioni di commissari tecnici, adesso ci sono milioni di tutto. Da qui a passare alle mani e alle aggressioni ci passa un oceano però. Così va il mondo (alla rovescia) e non ci piace.